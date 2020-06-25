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Кабмин предупредил украинцев о наказании за отсутствие масок и соцдистанции

Новости » Общество     25.06.2020 - 14:08
Кабмин предупредил украинцев о наказании за отсутствие масок и соцдистанции
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Шмыгаль также отметил, что власти штрафуют учреждения за несоблюдение карантина

Кабинет министров предупреждает украинцев о продолжении политики наказаний за нарушение карантина. Речь идет о несоблюдении социальной дистанции и мер масочного режима.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает РБК-Украина.

"Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения. Но, уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение социальной дистанции и мер масочного режима, мер дезинфекции", - заявил глава правительства.

Напомним, Шмыгаль подчеркнул, что в Украине продолжается тенденция роста заболеваемости коронавирусом, а это значит, что страна входит в серьезную волну заболеваемости COVID-19.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев коронавируса, то пик заболевания может случится посреди лета.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинДенис Шмыгаль
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