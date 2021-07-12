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Штрафы за контрабанду и легализация каннабиса: что Рада рассмотрит на внеочередных

Автор: Юлия Струк

Верховная рада на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции "Слуга народа" Юлии Гришиной.

"Во вторник проведем внеочередное заседание парламента. Рассмотрим криминализацию контрабанды товаров, будем решать, как реформировать предприятия оборонного комплекса и начнем заниматься вопросом легализации медицинского каннабиса", - отметила депутат.

На внеочередном в четверг депутаты хотят запустить механизм предоставления админуслуг в электронной форме.

"Рассмотрим варианты привлечения инвестиций в ходе приватизации госимущества. Плюс экологический блок о защите лесов и уменьшении вредных выбросов", - добавила Гришина.

Напомним, на прошлой неделе заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозировала работу парламента до поздней ночи.

Так, ВР на этой неделе планирует два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Перед этим "Слуга народа" проведет заседание фракции.

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