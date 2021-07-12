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Штрафи за контрабанду і легалізація канабісу: що Рада розгляне на позачергових

Автор: Юлія Струк

Верховна рада на цьому тижні збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Парламентарії розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від фракції "Слуга народу" Юлії Гришиної.

"У вівторок проведемо позачергове засідання парламенту. Розглянемо криміналізацію контрабанди товарів, будемо вирішувати, як реформувати підприємства оборонного комплексу і почнемо займатися питанням легалізації медичного канабісу", - зазначила депутат.

На позачерговому в четвер депутати хочуть запустити механізм надання адмінпослуг в електронній формі.

"Розглянемо варіанти залучення інвестицій у ході приватизації держмайна. Плюс екологічний блок про захист лісів і зменшенні шкідливих викидів", - додала Гришина.

Нагадаємо, минулого тижня заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях ВР можуть розглянути ряд екологічних законів і проект по "Дія.City". Вона прогнозувала роботу парламенту до пізньої ночі.

Так, ВР на цьому тижні планує два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Перед цим "Слуга народу" проведе засідання фракції.

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