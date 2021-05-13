Штрафы до 8,5 млн гривен и тюрьма. Как хотят наказывать за уничтожение культурного наследия

Верховной раде предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.
"Мы разработали два законопроекта: №4561 и №4562. Первый из них предусматривает создание в Украине эффективных механизмов для противодействия уничтожению культурного наследия, его защиты от хаотических застроек вопреки градостроительным нормам", - рассказала замглавы фракции СН Евгения Кравчук.
Она отметила, что информация о состоянии сохранения объектов культурного наследия будет открытой и доступной. Сам закон уменьшит коррупционные риски при предоставлении административных услуг в сфере охраны культурного наследия и обеспечит публичность в этой сфере.
Проект закона №4562 увеличивает штрафы и предусматривает криминализацию самовольной застройки на территории историко-культурного заповедника, историко-культурной заповедной территории.
"Штраф до 5,1 млн грн или лишение свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение - штраф до 8,5 млн грн или от одного до пяти лет лишения свободы", - добавила нардеп.
Напомним, застройщик в центре Киева снес историческое здание купца Уткина, и прокуратура уже открыла уголовное производство.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве. Он потребовал от правоохранителей выяснить, кто дал на это разрешение.
РБК-Украина также писало, почему земля в Киевской области дорожает в течение последнего года, несмотря на общую ситуацию в экономике из-за карантина и пандемии.