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Штрафи до 8,5 млн гривень і в'язниця. Як хочуть карати за знищення культурної спадщини

Автор: Юлія Струк

Верховній раді пропонують значно посилити покарання за знищення культурної спадщини. У парламенті зареєстрували відповідні законопроекти №4561 і №4562.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Ми розробили два законопроєкти: №4561 і №4562. Перший із них передбачає створення в Україні ефективних механізмів для протидії знищенню культурної спадщини, її захисту від хаотичних забудов усупереч містобудівним нормам", - розповіла замглави фракції СН Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що інформація про стан збереження об’єктів культурної спадщини буде відкритою та доступною. Сам закон зменшить корупційні ризики при наданні адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини та забезпечить публічність у цій сфері.

Проект закону №4562 збільшує штрафи та передбачає криміналізацію самовільної забудови на території історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території.

"Штраф до 5,1 млн грн або позбавлення волі на термін до трьох років. За повторне порушення - штраф до 8,5 млн грн чи від одного до п’яти років позбавлення волі", - додала нардеп.

Нагадаємо, забудовник у центрі Києва зніс історичний будинок купця Уткіна, і прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко відреагував на знесення будинку Уткіна в Києві. Він зажадав від правоохоронців з'ясувати, хто дав на це дозвіл.

РБК-Україна також писало, чому земля в Київській області дорожчає протягом останнього року, не дивлячись на загальну ситуацію в економіці через карантин і пандемії.

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