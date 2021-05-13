Штрафи до 8,5 млн гривень і в'язниця. Як хочуть карати за знищення культурної спадщини

"Ми розробили два законопроєкти: №4561 і №4562. Перший із них передбачає створення в Україні ефективних механізмів для протидії знищенню культурної спадщини, її захисту від хаотичних забудов усупереч містобудівним нормам", - розповіла замглави фракції СН Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що інформація про стан збереження об’єктів культурної спадщини буде відкритою та доступною. Сам закон зменшить корупційні ризики при наданні адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини та забезпечить публічність у цій сфері.

Проект закону №4562 збільшує штрафи та передбачає криміналізацію самовільної забудови на території історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території.

"Штраф до 5,1 млн грн або позбавлення волі на термін до трьох років. За повторне порушення - штраф до 8,5 млн грн чи від одного до п’яти років позбавлення волі", - додала нардеп.