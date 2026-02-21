Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредити

Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на "кредитні канікули", які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Читайте також: Гроші на житло та спецстатус для бізнесу: яку допомогу відтепер зможуть отримати ветерани
Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків.
Для мобілізованих та резервістів канікули діють з першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби - на фронті чи в тилу.
Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО/ООС.
"Якщо ви брали участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день, то отримуєте право на списання відсотків і штрафів. Це право активується з першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби", - пояснюють у відомстві.
Пільга не є абсолютною і не поширюється на певні категорії кредитів. Зокрема, йдеться про позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки.
Також канікули не доступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань.
Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини.
Крім військового квитка та довідки про проходження служби (форма 5), для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні.
"Це може бути довідка за формою 12 (про участь у бойових діях) або довідки, що видаються для отримання статусу УБД", - уточнюють у міністерстві.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, яку саме допомогу можуть отримати ветерани в Україні, зокрема щодо грошових виплат, забезпечення житлом та отримання спецстатусу для бізнесу.
Також ми писали, що деякі категорії ветеранів зможуть отримати виплату у розмірі 70 тисяч гривень.
Крім того, у Києві запустили новий сервіс для отримання допомоги у кілька кліків. Водночас для ветеранів столиці передбачено 500 тисяч гривень на адаптацію.