Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредити

Хто має право на пільгу

Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків.

Для мобілізованих та резервістів канікули діють з першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби - на фронті чи в тилу.

Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО/ООС.

Фото: Умови отримання кредитної пільги для мобілізованих (mod.gov.ua)

"Якщо ви брали участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день, то отримуєте право на списання відсотків і штрафів. Це право активується з першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби", - пояснюють у відомстві.

Винятки та обмеження

Пільга не є абсолютною і не поширюється на певні категорії кредитів. Зокрема, йдеться про позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки.

Також канікули не доступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань.

Як оформити канікули

Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини.

Фото: Перелік документів, необхідних для оформлення кредитних канікул для військових(mod.gov.ua)

Крім військового квитка та довідки про проходження служби (форма 5), для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні.

"Це може бути довідка за формою 12 (про участь у бойових діях) або довідки, що видаються для отримання статусу УБД", - уточнюють у міністерстві.