Штрафів не буде. Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК, - Верещук

Обмежено придатним потрібно пройти ВЛК

Минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. У зв'язку з цим військовозобов'язані, які мають цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію. На це цій категорії дали 9 місяців після набуття законом чинності - до 4 лютого 2025 року.

Нещодавно заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці. Тож терміни проходження планувалося продовжити, щоб військовозобов'язані змогли уникнути штрафів.

Детальніше про ВЛК для "обмежено придатних" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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