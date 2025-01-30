Штрафов не будет. Ограниченно годным продлят срок повторного прохождения ВВК, - Верещук

Ограниченно годным нужно пройти ВВК

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил статус "ограниченно годных" в Украине. В связи с этим военнообязанные, которые имеют этот статус, должны были пройти военно-врачебную комиссию. На это этой категории дали 9 месяцев после вступления закона в силу - до 4 февраля 2025 года.

Недавно заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что для завершения процесса прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно не менее трех месяцев. Поэтому сроки прохождения планировалось продлить, чтобы военнообязанные смогли избежать штрафов.

Подробнее о ВВК для "ограниченно годных" - читайте в материале РБК-Украина.

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