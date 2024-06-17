Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну

Через відключення електроенергії багато українців почали використовувати альтернативні джерела світла та енергії.

Чи будуть штрафувати українців за перевищення рівня шуму при використанні генераторів читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що передувало

Часті відключення світла змусили українців знаходити альтернативу енергозабезпеченню. Одним з таких способів є генератори. Це досить не безпечний спосіб альтернативої енергії, використання якого має низку правил.

Генератор має бути встановлений на відкритому повітрі на відстані мінім шусть метрів до вікон, дверей та гаражів. Його заборонено встановлювати у багатоповерхівці. Окрім цього під час своєї роботи генератори виробляють шум, який може заважати людям та негативно на них впливати. А також чадний газ, велика концентрація якого у непровітрюваному приміщенні може призвести до летальних наслідків.

Днями у ЗМІ почала поширюватись інформація щодо того, що в Україні власників генераторів будуть штрафувати за перевищення норм шуму.

Дійсно, в Україні у законі "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" шумове забруднення – привід для штрафу. У ньому вказано, що допустимий рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях:

у денний час: 55-70 дБ ;

; у нічний час: 45-60 дБ.

Закон передбачає такі заходи для порушників:

усне попередження;

штраф у розмірі 5-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб (85-255 грн) та 15 до 30 для юридичних осіб (255-510 грн).

У випадку, якщо порушення було вчинено повторно, штраф для громадян зросте до 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів (255-510 грн), а для юридичних компаній – до 50-150 мінімумів (850-2550 грн) з конфіскацією джерела шуму.

Чи дійсно будуть штрафувати?

Як заявляють у Кабміні, в Україні дійсно можна отримати штраф за перевищення рівня шуму. Але поширена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

Зазначені у законі вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадку, коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечує життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

Як знизити рівень шуму від генератора?

найдешевший і найпростіший спосіб - встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень.

оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами.

обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів.

додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском. Укладайте їх навколо так, щоб агрегат було видно з півтораметрової відстані. Таке звукоізоляційне коло з мішків дозволить зменшити шум від генератора. Важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра.

Проблеми зі світлом в Україні

Після обстлів РФ по енергетиці в УКраїніб ули змушені вводити обмеження як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Раніше РБК-Україна розповідало, як правильно використовувати генератор, автономні газові плитки, газові балони та свічки.

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