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Шмигаль про ситуацію в енергетиці: складна, докладаємо зусиль, щоб українці були зі світлом

Вівторок 18 червня 2024 16:40
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Шмигаль про ситуацію в енергетиці: складна, докладаємо зусиль, щоб українці були зі світлом Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Ситуація з енергетикою в Україні залишається складною. Але уряд максимально докладає зусилля для того, щоб всі громадяни були зі світлом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під-час засідання уряду.

Шмигаль нагадав, що через складну ситуацію зі світлом генератори стали засобами першої необхідності для людей та бізнесу.

"Згідно з роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться", - сказав прем'єр.

Він також доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання. Це необхідно для того, щоб унеможливити подальші інформаційні маніпуляції та ІПСО.

Що передувало

Днями ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що в Україні власників генераторів будуть штрафувати за перевищення норм шуму. Однак ці дані не відповідають дійсності.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я нагадало, що у законі вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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