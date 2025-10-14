Штрафи, виграші й підставні посилки: українців попередили про нові схеми шахраїв

"Ви не забрали ліки - заплатіть штраф"

Шахраї часто телефонують людям, переважно літнього віку, і представляються нібито співробітниками державних структур. Вони повідомляють, що на ім’я людини начебто надійшла скарга від "Національного медичного центру": мовляв, громадянин замовив ліки, але не забрав їх із пошти.

Далі йде залякування: погрози судом чи штрафом, вимога "компенсувати збитки", а іноді навіть обіцянка автоматичного списання грошей із пенсії або зарплати.

Псевдовиграші: коли радість обертається втратою

Інша популярна схема - повідомлення на кшталт: "Вітаємо, ви виграли грошову винагороду!". Людині надсилають посилку, у якій через прозорий пакет видно пачку сувенірних купюр.

Щоб отримати цей "виграш", потрібно сплатити доставку чи комісію. У результаті - людина втрачає свої гроші, а обіцяний виграш виявляється обманом.

Підставні посилки з "товарами"

Ще один трюк - неочікувані посилки з побутовими товарами: мийними засобами, порошками тощо. Отримувач, не пам’ятаючи про жодне замовлення, вважає, що міг щось забути, і оплачує посилку у кілька разів дорожче за реальну вартість.

Наприклад, замість кількох десятків гривень - сплачує тисячу. У підсумку - втрачає гроші за товар, який не потрібен.

Як не стати жертвою шахраїв (інфографіка КМДА)

Як не стати жертвою шахраїв

Українцям радить дотримуватись кількох простих правил безпеки: