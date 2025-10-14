Штрафи, виграші й підставні посилки: українців попередили про нові схеми шахраїв

Шахраї в Україні вигадують усе витонченіші способи виманювання грошей, використовуючи знайомі багатьом схеми. Вони телефонують, надсилають "виграші" чи підставні посилки - і все це під виглядом законних дій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Шахраї часто телефонують людям, переважно літнього віку, і представляються нібито співробітниками державних структур. Вони повідомляють, що на ім’я людини начебто надійшла скарга від "Національного медичного центру": мовляв, громадянин замовив ліки, але не забрав їх із пошти.
Далі йде залякування: погрози судом чи штрафом, вимога "компенсувати збитки", а іноді навіть обіцянка автоматичного списання грошей із пенсії або зарплати.
Інша популярна схема - повідомлення на кшталт: "Вітаємо, ви виграли грошову винагороду!". Людині надсилають посилку, у якій через прозорий пакет видно пачку сувенірних купюр.
Щоб отримати цей "виграш", потрібно сплатити доставку чи комісію. У результаті - людина втрачає свої гроші, а обіцяний виграш виявляється обманом.
Ще один трюк - неочікувані посилки з побутовими товарами: мийними засобами, порошками тощо. Отримувач, не пам’ятаючи про жодне замовлення, вважає, що міг щось забути, і оплачує посилку у кілька разів дорожче за реальну вартість.
Наприклад, замість кількох десятків гривень - сплачує тисячу. У підсумку - втрачає гроші за товар, який не потрібен.
Українцям радить дотримуватись кількох простих правил безпеки:
Читайте також про те, що слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Зловмисники ошукали сотні українців.
Раніше ми писали про те, що у мережі значно побільшало небезпечних оголошень про оренду житла онлайн. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Проте після отримання коштів - зникають.