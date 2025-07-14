Штрафи та адміністративні збори в Україні платитимуть за новими ставками

Проєкт поданий великою групою депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком і майже напевно буде ухвалений.

Суть змін полягає у системному перегляді підходів до визначення грошових зобов’язань у вигляді штрафів та зборів.

Замість застосування прожиткового мінімуму як бази для розрахунків запроваджується новий принцип - використання штрафної ставки, ставки адміністративного збору для визначення розмірів адміністративного збору.

Планується їх встановлення в проєкті закону про державний бюджет України на 2026 рік у розмірі, не меншому за 2028 гривень.

Проєктом передбачено внесення змін до низки ключових законодавчих актів України:

Господарського процесуального кодексу України,

Цивільного процесуального кодексу України,

Кодексу адміністративного судочинства України,

законів України, що регулюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрацію речових прав на нерухоме майно, ведення Державного земельного кадастру, надання адміністративних послуг і функціонування Єдиного державного демографічного реєстру.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, зараз показник прожиткового мінімуму використовується як технічний показник для визначення розміру штрафів, зборів, адміністративних та судових платежів.

На думку депутатів, існуюча практика призводить до правових та економічних суперечностей, "оскільки прожитковий мінімум, визначений законом як базовий соціальний стандарт, насправді штучно відіграє роль умовної розрахункової одиниці".

"Це призводить до втрати його первинного соціального призначення, неможливості економічного та соціального забезпечення громадян і, як наслідок, зниження довіри до державних соціальних гарантій", - пишуть автори проєкту.

З 2016 року прожитковий мінімум активно використовується як розрахункова база для визначення величини штрафних санкцій, адміністративних і судових зборів, йдеться в пояснювальній записці.

Ухвалення проєкту "забезпечить чітке розмежування між соціальною функцією прожиткового мінімуму та його фінансово-технічним застосуванням, гарантуватиме стабільність та прогнозованість адміністративних і судових платежів і створить реальні умови для поступового підвищення прожиткового мінімуму відповідно до економічних потреб населення".