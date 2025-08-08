ua en ru
Штрафы за нарушение правил дорожного движения: Кабмин предложил увеличить сроки оплаты

Пятница 08 августа 2025 11:08
Штрафы за нарушение правил дорожного движения: Кабмин предложил увеличить сроки оплаты
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины предлагает увеличить сроки уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые были зафиксированы в автоматическом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13614 на сайте парламента.

Авторы законопроекта указывают, что сейчас сроки в сфере транспортной безопасности существенно короче, чем для других административных документов. Это создает правовую неопределенность и затрудняет эффективное выполнение решений.

Сейчас нарушители обязаны уплатить штраф в течение 10 дней после вступления в силу постановления. В случае просрочки - даже на 1 день - закон требует удвоенной уплаты. Именно это стало причиной многочисленных жалоб и судебных обжалований.

Что меняется

Проектом закона предлагается:

  • увеличить срок добровольной уплаты штрафа, предусмотренного постановлением, с 10 дней до более разумного срока в 15 дней;
  • продлить срок для принудительного исполнения постановления - с 30 дней до периода, согласованного с законом Украины "Об исполнительном производстве", где срок составляет три месяца.

Зачем это нужно

По оценкам правительства, предложенные изменения позволят:

  • уменьшить количество случаев удвоенного штрафа из-за несущественных опозданий;
  • снизить нагрузку на судебную систему;
  • обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания, не нарушая при этом прав нарушителей.

В пояснительной записке указано, что действующая редакция закона не учитывает логики вручения постановлений, из-за чего лицо может получить документ с опозданием и просто не успеть оплатить штраф в установленный срок.

Принятие изменений должно устранить эту правовую коллизию и сделать наказание более справедливым.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают полностью вывести из оборота российские IT-продукты до 2030 года.

Также в парламент подали проект, по которому Государственная служба Украины по вопросам труда сможет штрафовать работодателей, если факт неформальных трудовых отношений будет доказан судом.

