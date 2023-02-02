Штрафи за порушення ПДР тимчасово перестануть приходити до "Дії": де можна сплатити

Штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, не надсилатимуться "Дію" найближчі кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Національної поліції України.
Це пов'язано з тим, що оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежить від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше.
Як тільки завершиться доопрацювання, нові штрафи будуть відображатися в мобільному додатку, як і раніше, але на це потрібно кілька днів.
У поліції нагадали про альтернативні способи оплати отриманих штрафів:
Раніше ми писали, що українці зможуть розмитнити ввезений в країну автомобіль за допомогою програми "Дія". У додатку необхідно буде ввести лише три характеристики автомобіля.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні власники зареєстрованих автомобілів отримуватимуть нові номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни.
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