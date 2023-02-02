Штрафи за порушення ПДР тимчасово перестануть приходити до "Дії": де можна сплатити

Це пов'язано з тим, що оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежить від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше.

Як тільки завершиться доопрацювання, нові штрафи будуть відображатися в мобільному додатку, як і раніше, але на це потрібно кілька днів.

У поліції нагадали про альтернативні способи оплати отриманих штрафів: