Штрафы за нарушение ПДД временно перестанут приходить в "Дію": где можно оплатить

Штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, не будут отправляться "Дію" ближайшие несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.
Это связано с тем, что оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, которые зависят от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше.
Как только завершится доработка, новые штрафы будут отражаться в мобильном приложении, как и раньше, но на это потребуется несколько дней.
В полиции напомнили об альтернативных способах оплаты полученных штрафов:
Ранее мы писали, что украинцы смогут растаможить ввезенный в страну автомобиль с помощью приложения "Дія". В приложении необходимо будет ввести всего три характеристики автомобиля.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине владельцы зарегистрированных автомобилей будут получать новые номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения.
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