Штрафы за нарушение ПДД временно перестанут приходить в "Дію": где можно оплатить

Это связано с тем, что оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, которые зависят от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше.

Как только завершится доработка, новые штрафы будут отражаться в мобильном приложении, как и раньше, но на это потребуется несколько дней.

В полиции напомнили об альтернативных способах оплаты полученных штрафов: