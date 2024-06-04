Скільки доведеться заплатити за порушення мовного закону: всі деталі

З липня 2022 року в Україні діють кілька видів покарань за порушення мовного закону.

Про те, що буде в разі порушення цього закону та які суми штрафів, - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Покарання за порушення мовного закону

Порушника можуть покарати простим попередженням чи штрафом.

Якщо порушення вчинили вперше, тоді покарання буде або у вигляді попередження, або штрафу від 3 400 до 8 500 гривень.

За повторне порушення сума штрафу зросте від 8 500 до 11 900 гривень.

Крім того, за повторне невиконання вимог уповноважено передбачено штраф від 1 700 до 3 400 гривень.

Варто зазначити, що ці покарання стосуються не лише сфери послуг, а й освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, сфери інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту.

Це означає, що у всіх вищезазначених сферах можна користуватися лише державною мовою. Водночас ці штрафи можуть бути оскаржені в суді.

Як повідомити про порушення

Насамперед спробуйте владнати ситуацію на місці подій. Лише у випадку, якщо цього не вдається зробити, ви можете написати скаргу до уповноваженого з питань мови.

Спробуйте зафіксувати інцидент із порушенням на фото чи відео або попросити очевидців скласти письмові свідчення. Це необхідно для того, аби у вас були докази порушень.

Після цього напишіть звернення до мовного омбудсмена:

за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12

на електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov,

чи заповніть відповідну форму на сайті уповноваженого за посиланням

Заяву можна подавати упродовж шести місяців із дня порушення. Вимоги до написання цієї заяви представили на сайті Кабінету міністрів.

Ситуація з мовою в Україні

У 2023 році Уповноважений із захисту державної мови отримав на 30% більше звернень про порушення мовного закону порівняно з 2022 роком.

Найбільше проблем відзначили у сфері обслуговування споживачів. 1 822 звернення свідчили про відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв, порушення під час обслуговування та відсутність інформації про товари та послуги державною мовою.

Понад 500 звернень зафіксували у сфері зовнішньої реклами та вивісок. Високою була кількість скарг щодо порушень у сфері культури та в медіа.

За кількістю звернень у регіонах статистика така: