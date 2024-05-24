Одна із земель Німеччини запроваджує вивчення української мови у школах

У землі Гессен в Німеччині запроваджують українську мову як другу іноземну. Це полегшить українським дітям складання випускного іспиту у школах.

Це буде перша федеральна земля у Німеччині, яка робить такий крок для біженців із України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.de .

Українським біженцям складно навчатися у німецьких школах, що стосується й вимоги вивчати іншу іноземну мову на додаток до німецької та англійської. Гессен буде першою федеральною землею, де у школах запровадять українську мову як другу іноземну.

Німецьке законодавство вимагає, щоб учні, які відвідують гімназію, вивчали другу іноземну мову для складання випускного іспиту Abitur. Однак для українських учнів це складно, через що деякі залишають гімназію та вступають до середньої школи, де немає вимоги другої іноземної. В інших федеральних землях пропонуються лише індивідуальні мовні курси з української у школах.

Як зазначили в уряді землі Гессен, ця ініціатива є чітким знаком солідарності з Україною та має на меті збереження української ідентичності, культури та зв'язків українських біженців із батьківщиною, що сприятиме їхньому поверненню додому у майбутньому.

У землі Гессен проживають близько 20 000 дітей і понад 300 вчителів із України. Крім німецької та англійської у школах доступна лише російська як друга іноземна. Але для більшості українських біженців вона може бути неприйнятна як "мова ворога".