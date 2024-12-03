Скільки коштуватиме незаконно зрубана ялинка: українців попередили про штрафи

У період новорічно-різдвяних свят багато українців купують живі ялинки. Проте, треба бути обачними, щоб не отримати штраф за незаконну порубку чи купівлю дерев у нелегальних продавців. Зокрема, у розмірі до 5100 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної екологічної інспекції у Закарпатській області.
Більшість українців вже почали готуватися до Різдва та Нового року. Дехто з них вже придбав штучну ялинку. Однак є і ті, хто хоче купити живе дерево.
Кожного року у період новорічно-різдвяних свят на Закарпатті посилюють нагляд за законністю заготівлі хвойних дерев. Цього року держекоінспекція у Закарпатській області перевірятиме не тільки лісові масиви, а й місця продажу ялинок.
Якщо ви хочете купити живу ялинку, користуйтесь послугами легальних продавців. На зрізі "легальних" дерев має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства. У разі незаконної купівлі чи вирубки ялинок передбачається штраф.
До того ж, за вчинення вищезазначених дій передбачена і кримінальна відповідальність. Відповідно до статті №246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут хвойних дерев може каратися обмеженням волі від 3 до 7 років.
Читайте також, де купити святкову ялинку в Києві. Офіційні ялинкові базари відкриватимуться в Києві поступово з 5 грудня 2024 року.
Раніше ми писали, коли стартує сезон продажу ялинок у Тернополі.