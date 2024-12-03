Скільки коштуватиме незаконно зрубана ялинка: українців попередили про штрафи

Більшість українців вже почали готуватися до Різдва та Нового року. Дехто з них вже придбав штучну ялинку. Однак є і ті, хто хоче купити живе дерево.

Кожного року у період новорічно-різдвяних свят на Закарпатті посилюють нагляд за законністю заготівлі хвойних дерев. Цього року держекоінспекція у Закарпатській області перевірятиме не тільки лісові масиви, а й місця продажу ялинок.

Штрафи

Якщо ви хочете купити живу ялинку, користуйтесь послугами легальних продавців. На зрізі "легальних" дерев має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства. У разі незаконної купівлі чи вирубки ялинок передбачається штраф.

Згідно зі статтею №65 Кодексу України про адмінправопорушення, за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур накладається штраф: на громадян - від 510 до 1020 грн, на посадових осіб - від 2550 до 5100 грн.

Відповідно до статті №153 КУпАП, за знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев за межами населених пунктів та в їх межах, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна вирубка також накладається штраф. Зокрема, у розмірі від 170 до 510 грн для громадян та від 510 до 850 грн для посадових осіб або фізичних осіб-підприємців.

Згідно зі статтею №88-1 КУпАП, за порушення порядку придбання чи збуту хвойних дерев накладається штраф на громадян: у розмірі від 510 до 1700 грн. А також, за ті самі дії, вчинені в межах природно-заповідного фонду - від 1700 до 3655 грн.

До того ж, за вчинення вищезазначених дій передбачена і кримінальна відповідальність. Відповідно до статті №246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут хвойних дерев може каратися обмеженням волі від 3 до 7 років.