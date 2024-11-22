Де купити ялинку в Тернополі та коли стартує сезон продажу: відповідь міськради

Сезон продажу ялинок до різдвяних і новорічних свят у Тернополі стартуватиме на початку грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Тернопільської міської ради.

Коли саме та де продаватимуть ялинки в Тернополі

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради розглянув лист від КП "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" й погодив організацію торгівлі ялинками на території міста у період з 2 грудня по 31 грудня 2024 року.

Продаватимуть дерева до свят у Тернополі за такими адресами:

вулиця 15 квітня (біля будинку №23)

вулиця Київська (біля будинку побуту "Сонячний")

вулиця Івана Мазепи (майданчик біля будинку №2)

перехрестя вулиць Миру та Дружби

вулиця Миколи Карпенка (біля магазину "АТБ- маркет")

вулиця Степана Будного (біля магазину "АТБ-маркет")

проспект Степана Бандери (біля магазину "Орбіта")

перехрестя вулиць Лесі Українки та Клима Савури

вулиця Слівенська (біля магазину "Смаколик")

вулиця Бродівська (площадка біля верхнього тунелю)

вулиця Андрея Шептицького (біля АЗС "БРСМ")

проспект Степана Бандери, 15 (площадка біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича)

У рішенні міськради уточнюється, що торгівлю ялинками можна буде здійснювати за наявності:

документа про походження продукції

угоди на санітарне утримання території (укладеної із балансоутримувачем)

Контроль за виконанням рішення було покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Крисоватого.