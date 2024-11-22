Де купити ялинку в Тернополі та коли стартує сезон продажу: відповідь міськради
Сезон продажу ялинок до різдвяних і новорічних свят у Тернополі стартуватиме на початку грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Тернопільської міської ради.
Коли саме та де продаватимуть ялинки в Тернополі
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради розглянув лист від КП "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" й погодив організацію торгівлі ялинками на території міста у період з 2 грудня по 31 грудня 2024 року.
Продаватимуть дерева до свят у Тернополі за такими адресами:
- вулиця 15 квітня (біля будинку №23)
- вулиця Київська (біля будинку побуту "Сонячний")
- вулиця Івана Мазепи (майданчик біля будинку №2)
- перехрестя вулиць Миру та Дружби
- вулиця Миколи Карпенка (біля магазину "АТБ- маркет")
- вулиця Степана Будного (біля магазину "АТБ-маркет")
- проспект Степана Бандери (біля магазину "Орбіта")
- перехрестя вулиць Лесі Українки та Клима Савури
- вулиця Слівенська (біля магазину "Смаколик")
- вулиця Бродівська (площадка біля верхнього тунелю)
- вулиця Андрея Шептицького (біля АЗС "БРСМ")
- проспект Степана Бандери, 15 (площадка біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича)
У рішенні міськради уточнюється, що торгівлю ялинками можна буде здійснювати за наявності:
- документа про походження продукції
- угоди на санітарне утримання території (укладеної із балансоутримувачем)
Контроль за виконанням рішення було покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Крисоватого.
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