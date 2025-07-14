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З 1 серпня в Україні зростуть штрафи за невидачу чеків: до 150% вартості товару

Україна, Понеділок 14 липня 2025 12:06
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З 1 серпня в Україні зростуть штрафи за невидачу чеків: до 150% вартості товару Фото: Штрафи за невидачу чеків зростуть у 3-4 рази (cv.tax.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Штрафи за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій в Україні суттєво зростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби (ДПС).

Як зазначили в пресслужбі,1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

У 2023 році розмір штрафів тимчасово знизили до 25% при першому порушенні і 50% при наступному для адаптації бізнесу до нових умов.

Ці пом’якшення втратять чинність, і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

  • - 100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
  • - 150% - вартості при кожному наступному порушенні.

Перевірки податкової

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила урядовий закон про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня 2023 року, який передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.

З 1 серпня 2023 року дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня 2023 року повернули відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

Крім того, Державна податкова служба перевірятиме підприємців, які встановили Реєстратори розрахункових операцій (РРО). У податковій визначили для цього декілька груп ризику.

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