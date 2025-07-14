С 1 августа в Украине вырастут штрафы за невыдачу чеков: до 150% стоимости товара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС ).

Как отметили в пресс-службе, 1 августа 2025 года завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов в сфере торговли, общественного питания и услуг.

В 2023 году размер штрафов временно снизили до 25% при первом нарушении и 50% при следующем для адаптации бизнеса к новым условиям.

Эти смягчения потеряют силу, и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме: