Штрафи не лякають: в Україні пропонують жорстко вдарити по нелегальних вейпах

За словами фахівчині, підпільний товар у цій категорії здебільшого продають ФОПи, які не мають ліцензії на підакцизну продукцію і, відповідно, не сплачують акциз, ПДВ та інші податки.

Середня ціна набору для “самозамісу” (основної схеми нелегального збуту рідин для вейпів, де інгредієнти продають окремо для самостійного змішування) становить 350 грн. У разі оподаткування таких товарів їхня вартість сягала б 430 грн.

За словами Кощук, запроваджені державою обмеження на продаж сировини та штраф у 26 тис. грн для роздрібних точок не діють.

Вона пояснила, що при щоденному виторгу близько 7 тисяч гривень таке покарання не лякає порушників.

"Якби цей штраф був 250 тисяч гривень, то, можливо, це якось вплинуло б на ситуацію", - зазначила експертка, коментуючи ініціативу уряду щодо зменшення тіньового сектору економіки.

З іншого боку, наголосила вона, крім підвищення штрафів важливо зробити і так, щоб вони застосовувалися.

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За даними ДПС, у 2026-му році із близько 4 тисяч точок нелегального продажу рідин для електронних сигарет, штрафи отримали лише 300.

"Проблему потрібно вирішувати з різних боків. Має долучитися ДПС, Бюро економічної безпеки, яке повинно боротися з нелегальним виробництвом рідин. Повинна долучитися митна служба, прикордонна служба, які мають блокувати імпорт цієї продукції. Тобто має бути комплексна програма", - сказала Кощук.