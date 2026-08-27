Хто насправді користується вейпами в Україні: дослідження показало неочікувані результати

Деталі дослідження розповідає РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію "Презентація першого комплексного дослідження ринку електронних сигарет в Україні".

Результати суттєво змінюють уявлення про портрет споживача

Якщо раніше вейпи переважно пов’язували з молоддю 18-22 років, то дослідження показало, що середній вік насправді становить 30 років.

Дані не підтвердили тезу про те, що для більшості користувачів вейп є першим нікотиновим продуктом. 70% опитаних до початку використання електронних сигарет уже мали досвід куріння традиційних сигарет.

Це свідчить, що електронні сигарети переважно використовуються не як початок споживання тютюнової продукції, а як продукт, до якого переходять після досвіду куріння традиційних тютюнових виробів.

Не тільки одноразові

Також спростовано поширене уявлення, що на ринку домінують одноразові електронні сигарети.

Ними користуються лише 18% споживачів. Натомість 82% використовують багаторазові електронні сигарети, що підтверджує домінування цього сегмента на українському ринку.

Такий розподіл важливий з економічної точки зору, адже саме багаторазові електронні сигарети формують найбільший потенціал надходжень ПДВ.

Водночас цей сегмент не має окремого державного обліку, а держава не володіє повними даними про обсяги його реалізації. Через це складно точно оцінити як реальний масштаб сегмента, так і його податковий потенціал.

Де найчастіше купують рідину для вейпів

Дані дослідження показали, що 70% споживачів купують рідину у фізичних магазинах.Тоді як на маркетплейси припадає лише 10%. Сайти - 9%, Telegram - 8%, Instagram - 3%.

Отримані дані свідчать про сформований масштабний офлайн-ринок із високою фізичною доступністю продукції. Це підтверджує необхідність зосередження державної політики на легалізації, обліку та ефективному контролі фізичної роздрібної мережі як основного каналу реалізації продукції.

Якою буде поведінка споживача у разі подорожчання продукції

73% шукатимуть дешевші пропозиції, скорочуватимуть споживання або переходитимуть на іншу продукцію. Лише 27% готові платити більше без зміни своєї поведінки.

Збільшення вартості продукції для споживача створить додаткові стимули для переходу до нелегальних продавців, які вже сьогодні домінують на ринку.

Наслідком стане подальша тінізація ринку, скорочення частки легального сектору та, як результат, недоотримання державним бюджетом очікуваних податкових надходжень.

Що головніше - смак чи якість?

Смак є головним фактором вибору рідини для 85% споживачів. Якість назвали важливою 64%. У разі виключення фруктових та солодких смаків більшість споживачів не відмовляться від електронних сигарет: 43% шукатимуть альтернативні канали придбання, що вказує на високий ризик подальшого перетікання попиту до нелегального сектору.

За словами голови ВАРЕС Андрія Соломіна, ці результати важливо враховувати під час подальшого регулювання галузі.

"У 2025 році та першому півріччі 2026 року компанії – члени ВАРЕС сплатили 176,62 млн грн податків та інших обов’язкових платежів. Для порівняння, акцизні надходження від рідин для електронних сигарет по всьому ринку за цей самий період становили 176,96 млн грн. На ринку, де понад 93% перебуває в тіні, фактично невеликий легальний сегмент сьогодні формує офіційні надходження до бюджету", - наголосив він.

Голова Варес додав, щоб розширити цей сегмент, регулювання має спиратися на реальні дані про ринок і поведінку споживача.

"Саме для цього ми ініціювали дослідження Pro-Consulting. За нашими розрахунками, детінізація та врегулювання обігу нікотину можуть забезпечити бюджету 4 млрд грн уже протягом першого року та суттєво скоротити частку нелегального ринку", - сказав Соломін.