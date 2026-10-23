Штрафы не пугают: в Украине предлагают жестко ударить по нелегальным вейпам

По словам эксперта, нелегальную продукцию в этой категории преимущественно продают ФОП, у которых нет лицензии на торговлю подакцизными товарами и которые, соответственно, не платят акциз, НДС и другие налоги.

Средняя цена набора для "самозамеса" (основной схемы нелегальной продажи жидкостей для вейпов, при которой ингредиенты продают отдельно для самостоятельного смешивания) составляет 350 грн. При налогообложении такой продукции ее стоимость достигала бы 430 грн.

По словам Кощук, введенные государством ограничения на продажу сырья и штраф в 26 тыс. грн для розничных точек не действуют .

Она пояснила, что при ежедневной выручке около 7 тысяч гривен такое наказание не пугает нарушителей.

"Если бы этот штраф был 250 тысяч гривен, то, возможно, это как-то повлияло бы на ситуацию", - отметила эксперт, комментируя инициативу правительства по уменьшению теневого сектора экономики.

С другой стороны, подчеркнула она, кроме повышения штрафов важно сделать так, чтобы они применялись.

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По данным ГНС, в 2026 году из около 4 тысяч точек нелегальной продажи жидкостей для электронных сигарет штрафы получили лишь 300.

"Проблему нужно решать с разных сторон. Должна подключиться ГНС, Бюро экономической безопасности, которое должно бороться с нелегальным производством жидкостей. Должны подключиться таможенная и пограничная службы, которые должны блокировать импорт этой продукции. То есть необходима комплексная программа", - сказала Кощук.