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Що спільного між вейпами та речовинами для консервації трупів: пояснює кардіолог

14:08 15.09.2026 Вт
2 хв
Вейпи можуть настільки травмувати легені, що вже у 30 років потрібна трансплантація
aimg Анна Березіна
Що спільного між вейпами та речовинами для консервації трупів: пояснює кардіолог Куріння вейпів призводить до серйозного пошкодження легень (фото: GettyImages)
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Вейпи містять речовини, які використовують для консервації трупів, а їхній вплив може призводити до серйозного пошкодження легень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву кардіохірурга, директора Інституту серця Бориса Тодурова у випуску FEDORIV VLOG.

Куріння вейпів - шлях до трансплантації

За словами лікаря, наслідки використання електронних сигарет можуть бути надзвичайно серйозними.

"Електронні сигарети ще гірше, бо там є речовини, які використовуються для консервації трупів", - зазначив Тодуров.

Він також розповів, що під час нещодавнього візиту до Бостона спілкувався з американськими колегами, і зазначив, що в деяких клініках США вже створюють окремі відділення для трансплантації легень молодим людям.

"Настільки це травмує тканину легень - оці електронні сигарети, що вже в 30 років потребують пересадки легень", - заявив кадіохірург.

Ризики куріння та способи кинути

Лікар також наголосив на ризиках традиційного куріння. За його словами, у людей, які викурюють близько 10 сигарет на день, ризик розвитку раку легень значно зростає. Тютюновий дим, за його словами, пошкоджує не лише легеневу тканину, а й судини.

Окремо кардіохірург висловився про відмову від куріння. На його думку, ключовою умовою є рішення самої людини, тоді як нікотинозамісні засоби можуть лише допомагати у цьому процесі.

"Кинути курити - тільки вольове рішення. Жодні пластирі, нікотинові жувачки, заміна якась - це може підтримати, але без вольового рішення ти не кинеш палити", - сказав Тодуров.

Небезпека електронних сигарет

Як повідомлялося раніше, цього року в Україні зафіксували кілька резонансних випадків, пов’язаних із вейпами.

В одному з них електронна сигарета вибухнула в роті підлітка. Внаслідок вибуху хлопець втратив кілька зубів, отримав розрив нижньої губи та опік слизової оболонки рота.

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Ще один випадок стався в Ужгороді, де семирічний хлопчик знайшов вейп і скористався ним, після чого його у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Водночас значна частина ринку електронних сигарет в Україні перебуває в тіні. За даними дослідження Kantar Україна, частка нелегальної продукції в категорії електронних сигарет становить 93,3%.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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