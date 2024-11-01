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Штрафи не лише для водіїв: скільки доведеться заплатити пішоходам за порушення ПДР

Фото: Людина на дорозі (pexelss)
Автор: Тетяна Веремєєва

Пішоходи є повноцінними учасниками дорожнього руху і також повинні дотримуватись правил дорожнього руху (ПДР). Ігнорування цих вимог може призвести не лише до небезпечних ситуацій, а й до адміністративного штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Запорізької області.

Порушення ПДР людьми, які пересуваються пішки, може призвести до штрафів. Зокрема, правила зобов’язують пішоходів:

  • рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, дотримуючись правої сторони
  • переходити проїзну частину виключно на пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а в їх відсутність – на перехрестях
  • у регульованих зонах керуватися сигналами світлофора або регулювальника
  • у темну пору доби або при недостатній видимості використовувати світловідбивні елементи або флікери

За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 255 грн, згідно з ч. 1 ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Патрульні активно фіксують такі порушення і складають адміністративні протоколи.Поліція закликає пішоходів бути відповідальними й усвідомлювати можливі наслідки недотримання правил дорожнього руху.

Нагадаємо, українці можуть сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху та адміністративні правопорушення через застосунок "Дія". Для сплати штрафу ПДР потрібно авторизуватися в "Дії", перейти в розділ "Сервіси" – "Водієві" – "Штрафи ПДР". У розділі "Несплачені" обирається необхідний штраф для оплати. Варто зазначити, що на штрафи з автофіксації протягом перших 10 днів діє знижка 50%.

Також РБК-Україна розповідало, що правоохоронці притягують до відповідальності водіїв, які залишають автівки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Порушникам проводять профілактичні бесіди та складають адміністративні матеріали. За зупинку або стоянку на місцях для людей з інвалідністю передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.

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ПДРШтрафи