Штрафи не лише для водіїв: скільки доведеться заплатити пішоходам за порушення ПДР

Нагадаємо, українці можуть сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху та адміністративні правопорушення через застосунок "Дія". Для сплати штрафу ПДР потрібно авторизуватися в "Дії", перейти в розділ "Сервіси" – "Водієві" – "Штрафи ПДР". У розділі "Несплачені" обирається необхідний штраф для оплати. Варто зазначити, що на штрафи з автофіксації протягом перших 10 днів діє знижка 50%.

Також РБК-Україна розповідало, що правоохоронці притягують до відповідальності водіїв, які залишають автівки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Порушникам проводять профілактичні бесіди та складають адміністративні матеріали. За зупинку або стоянку на місцях для людей з інвалідністю передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.

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