Штрафы не только для водителей: сколько придется заплатить пешеходам за нарушение ПДД

Напомним, украинцы могут платить штрафы за нарушение ПДД и административные правонарушения через приложение "Дия". Для уплаты штрафа ПДД нужно авторизироваться в "Дие", перейти в раздел "Сервисы" - "Водителю" - "Штрафы ПДД". В разделе "Неуплаченные" избирается необходимый штраф для оплаты. Следует отметить, что на штрафы по автофиксации в течение первых 10 дней действует скидка 50%.

Также РБК-Украина рассказывало, что правоохранители привлекают к ответственности водителей, покидающих автомобили на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Нарушителям проводят профилактические беседы и составляют административные материалы. За остановку или стоянку на местах для людей с инвалидностью предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.

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