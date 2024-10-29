ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За це світить штраф. Де в Україні залишати машини водіям ніяк не можна

Вівторок 29 жовтня 2024 13:48
UA EN RU
За це світить штраф. Де в Україні залишати машини водіям ніяк не можна За зупинку чи стоянку на місцях для осіб з інвалідністю можуть виписати штраф (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ірина Костенко

В Україні паркувати транспортні засоби на місцях для осіб з інвалідністю (або зупинятись на них) можна лише водіям із відповідними документами або тим, хто таких людей перевозить.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Facebook.

Скільки доведеться заплатити за неправомірну зупинку чи парковку

Правоохоронці розповіли, що притягають до відповідальності водіїв, які залишають свої автівки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю:

  • проводять з порушниками профілактичні бесіди щодо недопущення порушень Правил дорожнього руху (ПДР)
  • складають на них відповідні адміністративні матеріали

За це світить штраф. Де в Україні залишати машини водіям ніяк не можна

Паркувати машини потрібно згідно з ПДР (фото: facebook.com/kyivpatrol)

З огляду на це водіям в Україні нагадали, що за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, які призначені для осіб з інвалідністю, передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.

"Будьте взаємоввічливими та не порушуйте ПДР", - підсумували у поліції.

За це світить штраф. Де в Україні залишати машини водіям ніяк не можна

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Зазначимо, що згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), виписати водієві штраф можуть:

  • за зупинку транспортного засобу на місцях (які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою), де зупинку дозволено лише водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю
  • за стоянку транспортного засобу на місцях (які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою), де стоянку дозволено лише водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю - крім випадків вимушеної стоянки
  • за створення перешкод водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю - у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів
  • за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю"

Саме такі адміністративні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1020 до 1700 грн).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.

Читайте також, що чекає на водіїв, які не сплатили штраф у визначені законодавством строки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Автомобільний рух Поради водіям Штрафи Водіння
NEWS
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів