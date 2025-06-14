Штрафи за якість газу після атак лише гальмують відновлення, - експерт

"З подивом дізнався, що проблема залишається невирішеною", - зазначив Прокіп, коментуючи ситуацію з діючими штрафними санкціями проти газовидобувних компаній.

За його словами, обстріли суттєво пошкодили газовидобувну інфраструктуру, що призвело до зниження видобутку, знищення установок підготовки газу та подачі ресурсу з відхиленням від технічних вимог. Обладнання, яке є специфічним і дорогим, потребує термінового оновлення.

За словами Прокіпа, Асоціація газовидобувних компаній звернулася до регулятора з проханням звільнити компанії від додаткових платежів на час відновлення об’єктів, пошкоджених обстрілами

Прокіп також нагадав, що факти поставки газу, що не відповідав фізико-хімічним параметрам, мали місце в минулому і щодо таких видобувників застосовувались штрафні санкції.

"Але в нинішніх умовах постає резонне питання, а чи сприяють зараз ці штрафи швидким ремонтам?" - зазначає він.

На його думку, більш доцільним підходом було б визначити тимчасові "пільгові" періоди для об’єктів, що постраждали внаслідок бойових дій.

"Що гірше: відсутність газу взагалі чи часткова невідповідність стандарту якості газу?" - риторично запитав експерт.