Штрафы за качество газа после атак лишь тормозят восстановление, - эксперт

"С удивлением узнал, что проблема остается нерешенной", - отметил Прокип, комментируя ситуацию с действующими штрафными санкциями против газодобывающих компаний.

По его словам, обстрелы существенно повредили газодобывающую инфраструктуру, что привело к снижению добычи, уничтожению установок подготовки газа и подаче ресурса с отклонением от технических требований. Оборудование, которое является специфическим и дорогим, требует срочного обновления.

По словам Прокипа, Ассоциация газодобывающих компаний обратилась к регулятору с просьбой освободить компании от дополнительных платежей на время восстановления объектов, поврежденных обстрелами

Прокип также напомнил, что факты поставки газа, который не соответствовал физико-химическим параметрам, имели место в прошлом и в отношении таких добытчиков применялись штрафные санкции.

"Но в нынешних условиях возникает резонный вопрос, а способствуют ли сейчас эти штрафы быстрым ремонтам?" - отмечает он.

По его мнению, более целесообразным подходом было бы определить временные "льготные" периоды для объектов, пострадавших в результате боевых действий.

"Что хуже: отсутствие газа вообще или частичное несоответствие стандарту качества газа?" - риторически спросил эксперт.