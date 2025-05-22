Штрафи за неякісний газ після обстрілів ставлять під загрозу відновлення видобутку, - експерт

Штрафи та фінансові санкції за якість газу, що не відповідає встановленим стандартам через ворожі обстріли, є некоректними та ставлять під загрозу подальший видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

"Через обстріли в компанії виникла ситуація – обладнання пошкоджене або зруйноване… або не запускати видобуток, не відновлювати, чекати там місяці поки вони зможуть відновити обладнання… або пускати газ в систему, який не до кінця відповідає показникам і в процесі відновлювати, тому що ми розуміємо, що газ країні потрібен", – пояснив Петренко.

За його словами, більшість компаній, розуміючи відповідальність, обирають другий варіант – пуск газу в систему, навіть якщо якість дещо знизилась. У відповідь на це оператор ГТС застосовує додаткові платежі, які, хоча формально і не називаються штрафами, фактично є фінансовим тягарем.

"Якщо компанії без вини постраждали від цієї ситуації, бо, вибачте, російські обстріли, про яку вину ми тут з вами можемо говорити?", – підкреслив виконавчий директор Асоціації.

Петренко наголошує, що логічніше було б направити ці кошти не на штрафи, а на відновлення інфраструктури, що дозволить швидше повернутися до високої якості газу та нормальних обсягів видобутку.

"Наша позиція є дуже простою: краще ці кошти…використовувати на те, щоби швидше відновлювати обладнання для того, щоб і забезпечувати якість, і… відновлювати показники видобутку", – зазначив він.

Наразі, за словами Петренка, між Асоціацією, НКРЕКП та Міненерго триває діалог щодо врегулювання ситуації.

"Ми зверталися, є певний діалог і сподіваємось, що все ж таки компромісне рішення буде знайдене",– сказав він.

Раніше експерт з комунальних послуг Олександр Сергієнко наголосив, що держава має не карати, а підтримувати українських газовидобувників, які працюють у надзвичайно складних умовах.