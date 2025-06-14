Штрафи за якість газу після атак лише гальмують відновлення, - експерт

Штрафи за невідповідність якості газу, які змушені платити компанії, що постраждали від російських атак, лише гальмують відновлення. Доцільно розглянути введення "пільгових" періодів для об’єктів, постраждалих від війни.

Про це написав керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього", доктор економічних наук Андріан Прокіп, пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"З подивом дізнався, що проблема залишається невирішеною", - зазначив Прокіп, коментуючи ситуацію з діючими штрафними санкціями проти газовидобувних компаній.

За його словами, обстріли суттєво пошкодили газовидобувну інфраструктуру, що призвело до зниження видобутку, знищення установок підготовки газу та подачі ресурсу з відхиленням від технічних вимог. Обладнання, яке є специфічним і дорогим, потребує термінового оновлення.

За словами Прокіпа, Асоціація газовидобувних компаній звернулася до регулятора з проханням звільнити компанії від додаткових платежів на час відновлення об’єктів, пошкоджених обстрілами

Прокіп також нагадав, що факти поставки газу, що не відповідав фізико-хімічним параметрам, мали місце в минулому і щодо таких видобувників застосовувались штрафні санкції.

"Але в нинішніх умовах постає резонне питання, а чи сприяють зараз ці штрафи швидким ремонтам?" - зазначає він.

На його думку, більш доцільним підходом було б визначити тимчасові "пільгові" періоди для об’єктів, що постраждали внаслідок бойових дій.

"Що гірше: відсутність газу взагалі чи часткова невідповідність стандарту якості газу?" - риторично запитав експерт.