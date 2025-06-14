Штрафы за качество газа после атак лишь тормозят восстановление, - эксперт

Штрафы за несоответствие качества газа, которые вынуждены платить компании, пострадавшие от российских атак, лишь тормозят восстановление. Целесообразно рассмотреть введение "льготных" периодов для объектов, пострадавших от войны.

Об этом написал руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего", доктор экономических наук Андриан Прокип, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"С удивлением узнал, что проблема остается нерешенной", - отметил Прокип, комментируя ситуацию с действующими штрафными санкциями против газодобывающих компаний.

По его словам, обстрелы существенно повредили газодобывающую инфраструктуру, что привело к снижению добычи, уничтожению установок подготовки газа и подаче ресурса с отклонением от технических требований. Оборудование, которое является специфическим и дорогим, требует срочного обновления.

По словам Прокипа, Ассоциация газодобывающих компаний обратилась к регулятору с просьбой освободить компании от дополнительных платежей на время восстановления объектов, поврежденных обстрелами

Прокип также напомнил, что факты поставки газа, который не соответствовал физико-химическим параметрам, имели место в прошлом и в отношении таких добытчиков применялись штрафные санкции.

"Но в нынешних условиях возникает резонный вопрос, а способствуют ли сейчас эти штрафы быстрым ремонтам?" - отмечает он.

По его мнению, более целесообразным подходом было бы определить временные "льготные" периоды для объектов, пострадавших в результате боевых действий.

"Что хуже: отсутствие газа вообще или частичное несоответствие стандарту качества газа?" - риторически спросил эксперт.