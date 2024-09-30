Штрафи за кальян і не тільки. В Україні перевірять, як діє заборона на куріння у кафе

В Україні посилюють контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Держпродспоживслужба відновила перевірки суб’єктів господарювання.
На що поширюється заборона і які штрафи передбачені, РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт Запорізької ОДА.
Наприкінці липня набули повної чинності зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення". Зміни у законодавстві розширили повноваження Держпродспоживслужби в цій сфері, тому перевірки суб’єктів господарювання відновили.
Перелік місць, в яких заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, наведений в статті 13 цього закону. Заборона поширюється на такі приміщення та території:
"Раніше норми закону "Про рекламу" забороняли популяризацію тютюнових виробів лише частково. Тепер почала діяти повна заборона. Додалась повна заборона стимулювання продаж або спонсорства", – зазначив представник Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Денис Повищий.
За його словами, відтепер законодавство забороняє продаж ароматизованих електронних сигарет. Також це стосується рідин до них, які мають запах або смак. Підприємці мали рік для продажу залишків продукції, тепер вона поза законом.
Фото: Кальян у кафе (freepik.com)
За порушення вимог антитютюнового законодавства передбачені штрафи:
При виявленні таких порушень громадяни можуть звернутися зі скаргою через заявку на сайті Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, ми писали, чи можуть штрафувати українців за вейпи та електронні сигарети. У громадських місцях заборонено курити, вживати й використовувати тююнові та трав'яні вироби для куріння, електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальяни.
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