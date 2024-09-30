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Штрафы за кальян и не только. В Украине проверят, как действует запрет на курение в кафе

Фото: Запрет на курение в заведениях питания (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине ужесточают контроль за соблюдением антитабачного законодательства. Госпродпотребслужба возобновила проверки субъектов хозяйствования.

На что распространяется запрет и какие штрафы предусмотрены, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

Госпродпотребслужба возобновляет проверки

В конце июля вступили в силу изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". Изменения в законодательстве расширили полномочия Госпродпотребслужбы в этой сфере, поэтому проверки субъектов хозяйствования возобновили.

Список мест, в которых запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, приведен в статье 13 этого закона. Запрет распространяется на следующие помещения:

  • заведений ресторанного хозяйства;
  • образования;
  • здравоохранения;
  • физической культуры и спорта;
  • органов государственной власти;
  • предприятий;
  • учреждений;
  • организаций всех форм собственности.

"Раньше нормы закона "О рекламе" запрещали популяризацию табачных изделий лишь частично. Теперь начал действовать полный запрет. Добавился полный запрет стимулирования продаж или спонсорства", - отметил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Денис Повищий.

По его словам, теперь законодательство запрещает продажу ароматизированных электронных сигарет. Также это касается жидкостей к ним, имеющих запах или вкус. У предпринимателей был год для продажи остатков продукции, теперь она вне закона.

Фото: Кальян в кафе (freepik.com)

Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона

За нарушение требований антитабачного законодательства предусмотрены штрафы:

  • до 20 тыс. грн – за незаконное изготовление, реализацию и торговлю ароматизированными табачными изделиями, в случае повторного нарушения – 50 тыс. грн;
  • 3 тыс. грн – за размещение кальяна, курение или использование табачных изделий в заведениях ресторанного хозяйства, при повторном нарушении – 15 тысяч гривен;
  • 1 тыс. грн – для других заведений, при повторном нарушении – 10 тыс. грн;
  • 30 тыс. грн – за подтвержденный факт рекламы табачных изделий и 50 тыс. грн – при повторном нарушении.

При выявлении таких нарушений граждане могут обратиться с жалобой через заявку на сайте Госпродпотребслужбы.

Напомним, мы писали, могут ли штрафовать украинцев за вейпы и электронные сигареты. В общественных местах запрещено курить, употреблять и использовать табачные и травяные курительные изделия, электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, кальяны.

Читайте также, будут ли теперь продавать вейпы и электронки в Украине.

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