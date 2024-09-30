Штрафы за кальян и не только. В Украине проверят, как действует запрет на курение в кафе

Госпродпотребслужба возобновляет проверки

В конце июля вступили в силу изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". Изменения в законодательстве расширили полномочия Госпродпотребслужбы в этой сфере, поэтому проверки субъектов хозяйствования возобновили.

Список мест, в которых запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, приведен в статье 13 этого закона. Запрет распространяется на следующие помещения:

заведений ресторанного хозяйства;

образования;

здравоохранения;

физической культуры и спорта;

органов государственной власти;

предприятий;

учреждений;

организаций всех форм собственности.

"Раньше нормы закона "О рекламе" запрещали популяризацию табачных изделий лишь частично. Теперь начал действовать полный запрет. Добавился полный запрет стимулирования продаж или спонсорства", - отметил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Денис Повищий.

По его словам, теперь законодательство запрещает продажу ароматизированных электронных сигарет. Также это касается жидкостей к ним, имеющих запах или вкус. У предпринимателей был год для продажи остатков продукции, теперь она вне закона.

Фото: Кальян в кафе (freepik.com)

Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона

За нарушение требований антитабачного законодательства предусмотрены штрафы:

до 20 тыс. грн – за незаконное изготовление, реализацию и торговлю ароматизированными табачными изделиями, в случае повторного нарушения – 50 тыс. грн;

3 тыс. грн – за размещение кальяна, курение или использование табачных изделий в заведениях ресторанного хозяйства, при повторном нарушении – 15 тысяч гривен;

1 тыс. грн – для других заведений, при повторном нарушении – 10 тыс. грн;

30 тыс. грн – за подтвержденный факт рекламы табачных изделий и 50 тыс. грн – при повторном нарушении.

При выявлении таких нарушений граждане могут обратиться с жалобой через заявку на сайте Госпродпотребслужбы.