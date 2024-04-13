Штрафи на дорозі. Скільки доведеться заплатити за популярні порушення ПДР

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Telegram-каналу Патрульної поліції Києва та порталу Патрульної поліції України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Правила дорожнього руху.

Зміст:

Штрафи за перевищення швидкості руху

Найнебезпечнішим порушенням ПДР є перевищення швидкості руху транспортного засобу.

Дозволена швидкість залежить від місцевості, по якій рухається авто:

у населених пунктах – не більш як 50 км/год;

у житлових і пішохідних зонах – до 20 км/год;

поза населеними пунктами – до 90 км/год;

за межами населених пунктів у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги – не більш як 110 км/год;

на автомагістралях – максимально дозволена швидкість до 130 км/год.

Варто зазначити, що з 1 квітня 2024 у Києві на окремих ділянках вулиць дозволену швидкість збільшили з 50 км/год до 80 км/год, а у Дніпрі – до 70 км/год. Повний перелік вулиць опубліковано в окремому матеріалі.

За порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год – 340 грн ;

; перевищення більше як на 50 км/год – 1700 грн.

У Патрульній поліції наголошують, що при виборі швидкості руху водію слід враховувати дорожню обстановку, особливості вантажу, що перевозиться, стан транспортного засобу.

Під час поїздок у темну пору доби та за умов поганої видимості швидкість руху має бути такою, щоб автомобіліст міг зупинити машину у межах видимості дороги.

Фото: швидкість руху обмежена у населених пунктах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, в Україні скасували часові рамки щодо необхідності постійного ввімкнення ближнього світла фар або ходових вогнів при русі поза населеними пунктами. Якщо раніше правило діяло від 1 жовтня до 1 травня, відтепер ходові вогні мають горіти у будь-яку пору року і доби.

Проїзд на червоне світло

Рух на червоне світло світлофора – одне з поширеніших порушень ПДР, що створює загрози безпеці для всіх учасників дорожнього руху.

Червоний колір на світлофорі забороняє проїзд транспортних засобів. Також заборонено рухатися, коли червоне світло миготить, або є два червоні миготливі сигнали.

За порушення водіям доведеться сплатити штраф у розмірі 510 грн.

Проїзд смугою для транспорту та зупинка у забороненому місці

Рух авто смугою, яка призначена для проїзду громадського транспорту є порушенням та карається штрафом 680 грн. Також заборонено зупинятися на такій смузі.

Крім того, забороняється стоянка авто на зупинках громадського транспорту та біля них.

Фото: стоянка авто біля зупинок заборонена (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ПДР зазначено, що зупинка автомобілів забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох сторін.

Адміністративна відповідальність за порушення – штраф у розмірі 340 грн.

Те саме стосується проїзду та стоянки на смугах призначених для велосипедистів (позначені спеціальним дорожнім знаком). За порушення загрожує штраф 340 грн.

Проїзд через подвійну суцільну

Перетин подвійної суцільної лінії дорожньої розмітки є порушенням ПДР та карається адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу на суму 340 грн.

У розділі "Дорожня розмітка" ПДР України зазначено, що подвійна суцільна лінія під номером 1.3 використовується для поділу напрямків руху на автошляхах, щонайменше двома смугами руху в кожну сторону.

Штраф за не ввімкнені поворотники

Водії мають своєчасно інформувати всіх учасників дорожнього руху про намір повернути, здійснити розворот чи зупинку.

Відповідно до правил ПДР, керманич повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, а також перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Подавати сигнал поворотниками треба завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50-100 м у населених пунктах і за 150-200 м поза ними.

Фото: поворотники мають бути ввімкнені перед здійсненням маневру (freepik.com)

Порушення цієї вимоги карається штрафом у розмірі 510 грн. Якщо не ввімкнений поворотник призвів до створення аварійної ситуації, тобто інші учасники дорожнього руху змушені були різко змінити напрям руху або швидкість, відповідальність посилюється і передбачає штраф у розмірі 1445 грн.

Ремені безпеки та перевезення дітей в авто

"Типове" порушення серед автомобілістів стосується ременя безпеки.

У Патрульній поліції наголошують, що пристібатися перед початком руху необхідно для захисту водія та пасажирів від серйозних травм під час аварії.

За порушення правил використання ременів безпеки загрожує штраф у розмірі 510 грн.

Якщо в салоні авто знаходиться дитина зростом до 150 см, її потрібно перевозити у спеціальних утримувальних системах (автокріслах чи бустерах), які дають змогу пристебнути маленького пасажира за допомогою ременів безпеки.

За недотримання правил перевезення дітей передбачені штрафи: вперше протягом року – 510 грн; повторне порушення – 850 грн.