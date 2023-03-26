Штраф за "Слава Україні" та фільтрація. Понад 500 мешканців Мелітополя перебувають у полоні

За його словами, росіяни дивуються тому, що навіть після року окупації у Мелітополі є спротив. Адже вони, навпаки, очікували підтримки. Тому окупанти масово намагаються знайти тих людей, які чинять спротив.

"Сьогодні більш ніж 500 мешканців міста Мелітополь перебувають у полоні. Це саме після таких фільтрацій, які проводить ворог після кожної вдалої спроби ліквідації або заподіяння шкоди колаборантам, або складам, або масовому скупченню рашистських військових", - сказав Федоров.

Він зазначив, що масова фільтрація проводиться вкрай жорстко. Росіяни проводять обшуки, застосовують тортури та знущання.

До того ж, окупанти влаштовують судилища. Так, за слова "Слава Україні" та будь-яке інше висловлення проукраїнської позиції штрафують на 30 тисяч або садять "на підвал".

Федоров зауважив, що ворог обрав Мелітополь як логістичний та адміністративний вузол, саме через нього йде 70% трафіку до тимчасово окупованого Криму. Тож росіяни намагаються масово закрити в домівках місцевих мешканців, щоб Україна отримувала менше інформації.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни посилили репресії проти цивільного населення Мелітополя після ліквідації колаборанта.

До того ж, окупанти під виглядом "планових оглядів житлового фонду" готуються відбирати квартири у мешканців Мелітополя.

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