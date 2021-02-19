Штраф или тюрьма: Финляндия усилит наказание за отказ от COVID-теста на границе

Правительство Финляндии ужесточит наказание за отказ от теста на COVID на государственной границе. Таким образом, тем, кто едет в страну и отказывается пройти тест, будет грозить штраф или даже тюремное заключение.

Сообщается, что уже в понедельник финский парламент может внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях. Правительство завершило работу над порядком тестирования на границе, в портах и аэропортах.

В настоящее время тестирование на границе является добровольным, но ожидается, что уже с апреля оно будет обязательным. Поправка расширяет полномочия местной власти, которая может предписать человеку обязательный тест или медицинское обследование у врачей инфекционистов.

Если человек отказывается от обязательного теста, он может быть оштрафован или лишен свободы на срок до трех месяцев за нарушение здоровья. Кроме того, врачи могут отправить таких людей на карантин или изоляцию.