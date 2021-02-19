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Штраф або в'язниця: Фінляндія посилить покарання за відмову від COVID-тесту на кордоні

Новость на русском → Гельсінкі, П'ятниця 19 лютого 2021 13:34
Штраф або в'язниця: Фінляндія посилить покарання за відмову від COVID-тесту на кордоні Фото: тестування на COVID (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Фінляндії посилить покарання за відмову від тесту на COVID на державному кордоні. Таким чином, тим, хто їде до країни і відмовляється пройти тест, загрожуватиме штраф або навіть тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє місцевий портал yle.fi.

Повідомляється, що вже в понеділок фінський парламент може внести зміни до закону про інфекційні захворювання. Уряд завершив роботу над порядком тестування на кордоні, у портах і аеропортах.

В даний час тестування на кордоні є добровільним, але очікується, що вже з квітня воно буде обов'язковим. Поправка розширює повноваження місцевої влади, яка може зобов'язати людину пройти обов'язковий тест або медичне обстеження у лікарів інфекціоністів.

Якщо особа відмовляється від обов'язкового тесту, вона може бути оштрафована або позбавлена волі на строк до трьох місяців за порушення здоров'я. Крім того, лікарі можуть відправити таких людей на карантин або ізоляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індонезії ввели штрафи за відмову вакцинуватися від коронавірусу - сума становить близько 350 доларів.

А, наприклад, у Словаччині будуть штрафувати за порушення черговості вакцинації.

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