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В Джакарте ввели штраф за отказ от COVID-вакцинации

Новина українською → Джакарт , Четверг 18 февраля 2021 20:06
В Джакарте ввели штраф за отказ от COVID-вакцинации Фото: врач с вакциной (freepik)
Автор: РБК-Украина

Власти Джакарты решили ввести штрафы за отказ граждан вакцинироваться от коронавируса. Сумма штрафа составляет пять миллионов рупий (около 357 долларов).

Об этом сообщает Tempo.

Штрафовать будут тех, кто уже может вакцинироваться, но по каким-либо причинам отказывается от этого. Такое решение связано с тем, что от этого зависит безопасность всего населения

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия обратил внимание на то, штрафы заставят людей соблюдать существующие предписания. Решение наказывать людей финансовым способом не направлено на сбор денег.

Напомним, в Испании планируют создать специальную картотеку с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной от COVID-19. Доступ к реестру получат все страны ЕС.

Кроме того, ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия коронавируса закончилась.

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