Штраф за шум у квартирі. Скільки доведеться заплатити, якщо на вас поскаржаться сусіди

Як пояснює юрист, закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" передбачає захист українців від шкідливого впливу шуму. Відповідно до цього закону, шум у приміщеннях не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

Допустимий рівень шуму

В 2019 році Міністерство охорони здоров'я України затвердило норми, відповідно до яких в житлових приміщеннях допустимий рівень шуму має становити 40-55 дБА вдень (08:00 - 22:00) та 30-45 дБА вночі (22:00 - 08:00).

Наприклад, допустимий рівень шуму впродовж доби:

в офісах - 50 (макс. до 65) дБА.;

для музеїв, церкви, залів судових засідань - 40 (макс. до 55) дБА;

кафе, їдалень, барів, ресторанів, спортивних залів, басейнів - 55 (макс. до 70) дБА.

У нічний час (22:00 - 08:00) забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21:00 до 08:00, а у святкові та неробочі дні - цілодобово.

Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

"Слід звернути увагу, що існує корекція до допустимих рівнів шуму. Якщо джерело шуму: розмови, співи, крики (у тому числі на спортивних майданчиках і спортивних спорудах), музика, біогенні шуми на майданчиках для вигулу собак або інші шуми біогенного походження, то застосовується корекція -5 дБА", - пояснює Братківський.

Штрафи за шум

За порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачена відповідальність: попередження або штраф від 85 грн до 255 грн і штраф на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 255 грн до 510 грн.

Для того, щоб притягти порушника до відповідальності, треба викликати поліцію, оскільки саме на неї покладений обов’язок складати протоколи про адміністративне правопорушення. Після цього цей протокол має бути переданий до адміністративної комісії при виконкомі органу місцевого самоврядування або за її відсутності безпосередньо до виконкому. Наприклад, в Києві діє Управління забезпечення діяльності адміністративної комісії, яка в 2023 році розглянула 3752 протоколів по різних адміністративних правопорушеннях та наклала стягнень на суму 5 111 041 гривень.

У випадку, якщо порушник після притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 182 КУпАП протягом року знову вчинить аналогічне правопорушення, то новий протокол про адміністративне правопорушення вже буде передано поліцією на розгляд до місцевого загального суду.

За повторність передбачена посилена відповідальність: штраф на громадян від 255 грн до 510 грн із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і штраф на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 850 грн до 2 550 грн із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. Окрім цього, якщо суд винесе постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності, порушник має сплатити ще судовий збір в розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (в 2024 році це 605,60 грн).

Як штрафують за шум в Україні

У судовому реєстрі є низка справ щодо осіб, які порушували встановлені норми по шуму в квартирах. Зокрема, у Львові суд оштрафував порушника на 510 гривень та стягнув судовий збір за те, що він о другій годині ночі голосно слухав музику та кричав у квартирі, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп`яніння, чим створив незручності усім мешканцям під`їзду та порушив спокій громадян.

Подібний випадок описується і в Києві - цього разу суд оштрафував порушника на суму 255 гривень за гучну музику у квартирі після опівночі. Ще один киянин отримав штраф 425 гривень із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури за гучну музику у квартирі після 23:00.