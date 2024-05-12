За фейковий виклик буде штраф. МОЗ нагадало, коли варто телефонувати в "швидку"

Підвищення температури, астма чи серцевий приступ. Все це випадки, коли людині варто звернутись за лікарською допомогою. Однак чи завжди варто викликати бригаду екстреної медичної допомоги.

При підготовці публікації використовувалися: дані з сайту Міністерства охорони здоров’я України та Telegram-каналу Національної служби здоров'я України.

Докладніше про те, коли варто звертатись до "швидкої", а коли можна обмежитись дзвінком до сімейного лікаря можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Є переконання, ніби бригаду екстреної медичної допомоги можна викликати при будь-яких проблемах зі здоров’ям. Однак це не так. Ба більше фальшивий виклик чи перебільшення симптомів задля приїзду медиків загрожують штрафом тому, хто здійснював виклик.

Екстрена медична допомога називається саме так тому, що надається в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров’ю людини.

Прийом повідомлень про невідкладний стан людини в Україні відбувається за єдиним телефонним номером 103.

Якщо диспетчер виявить підстави для виїзду бригади "екстренки", то скерує медиків до пацієнта. Якщо ж підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном.

Що таке невідкладний стан

Це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин. А саме:

раптовий розлад дихання;

раптовий біль у ділянці серця;

блювота кров’ю;

гострий біль у животі;

ураження струмом чи блискавкою;

ушкодження в аварії;

поранення при обстрілах;

відсутнє чи дихання з ускладненнями (сторонній предмет у дихальних шляхах, кровотеча з горла),

ознаки масивної кровотечі (травматична ампутація кінцівки, рани живота, шиї чи обличчя),

біль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітці,

втрата свідомості або її сплутаність,

ознаки інфаркту, інсульту (ускладнене чи втрачене мовлення, паралізована кінцівка, перекошене обличчя, падіння, погіршення зору в одному оці),

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю (отруєння, травми тощо).

При цих та подібних станах негайно телефонуйте 103. Декларація чи направлення не потрібні: екстрена допомога у повному обсязі доступна й безоплатна для всіх, хто її потребує.

Що потрібно сказати диспетчеру під час виклику

прізвище, стать, вік людини, яка потребує невідкладної медичної допомоги. Якщо це незнайома людина, повідомте її стать і орієнтовний вік та назвіть своє прізвище, ім’я та номер телефону;

максимально точно опишіть скарги та стан людини. Якщо знаєте напевне, то вкажіть причину виникнення невідкладного стану. Наприклад, людина впала з висоти 10 метрів або ж є ознаки інсульту;

відповідайте на всі запитання диспетчера спокійно і чітко - це скоротить час розмови, і бригада швидкої допомоги прибуде скоріше;

виконуйте всі вказівки диспетчера, коли розмовляєте і чекаєте на бригаду;

скажіть точну адресу виклику: район, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири, поверх, код домофона і номер під'їзду. У випадку, якщо точна адреса пацієнта невідома, вкажіть загальновідомі орієнтири та шляхи під’їзду;

підготуйте паспорт та медичну документацію пацієнта. Якщо знадобиться госпіталізація, документи необхідно передати медикам у лікарні.

Пацієнти отримують УСЮ екстрену медичну допомогу безоплатно.

Якщо ж під час виклику екстреної допомоги у вас почали вимагати кошти за оплату будь-якої послуги потрібно звернутись із письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні та до Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Звернутися до НСЗУ можна: