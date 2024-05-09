Не віддають гроші. Що робити, якщо порушують права споживача: поради

Витрачаючи гроші на покупки, ми розраховуємо отримати якісні товари чи послуги, не витрачати при цьому час і кошти на усунення недоліків і несправностей.

Як поводитись, якщо вам продали неякісний товар, як повернути гроші і що робити, коли вам у цьому відмовляють і порушують ваші права споживача, в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Зміст:

Коли можна вимагати гроші за неякісний товар

За законами України, на кожний проданий товар встановлюється гарантійний строк, який залежить перш за все від призначення і строку служби товару. Наприклад, гарантійний строк на автомобіль буде більшим, ніж на мобільний телефон або ноутбук.

Протягом гарантійного строку виробник або продавець зобов’язується здійснювати безоплатний ремонт або заміну товару (за умови дотримання споживачем правил користування товаром або його зберігання).

Споживач має право вимагати від продавця або виробника розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми у разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків або фальсифікації товару.

Фото: На кожний проданий товар є гарантійний строк. Він залежить від призначення і строку служби товару (freepik.com)

Також ви маєте право пред’явити продавцю чи виробнику зазначену вище вимогу і після закінчення гарантійного строку. Але лише за умови, якщо в товарі було істотні недоліки, допущені з вини виробника. Таку вимогу можна пред’явити протягом установленого строку служби товару, а якщо такий не встановлено – протягом десяти років.

Також на деякі товари встановлюється замість гарантійного строку строк придатності. Наприклад, продукти харчування, лікарські засоби тощо.

Що робити, щоб повернути гроші

Споживачу треба звернутися до продавця або виробника товару з вимогою, до якої додати розрахунковий документ: фіскальний чек, квитанцію тощо. А також технічний паспорт чи інший документ з позначкою про дату продажу товару.

Для товарів, на які встановлено строк придатності, достатньо пред’явити розрахунковий документ. Таку вимогу продавець чи виробник має розглянути протягом чотирнадцяти днів або за згодою сторін в інший строк.

Коли вам можуть відмовити повертати кошти

Лише у випадку, якщо продавець (виробник) доведе, що недоліки товару виникли з вини споживача внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. При цьому споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

Фото: Треба зберігати чеки після покупки як доказ придбання товару (freepik.com)

Куди скаржитись на порушення прав споживача

Споживач має право звернутися із скаргою безпосередньо до продавця чи виробника.

Також ви можете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів (Держпродспоживслужба) або її територіального органу. Таке звернення може бути подане як в паперовій, так і в електронній формі.

Держпродспоживслужба має повноваження накладати на суб’єктів господарювання штрафи за порушення законодавства про захист прав споживачів. Наприклад, розмір штрафу у випадку порушення права споживача на повернення грошей за неякісний товар складатиме десятикратний розмір вартості продукції виходячи з цін, які діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також можна подати до суду позов про стягнення з продавця (виробника) товару суми коштів, сплачених за неякісний товар, та відшкодування моральної шкоди. Однак, враховуючи, що строк розгляду судами таких спорів може коливатись від декількох місяців до декількох років, кращим є починати захист своїх порушених прав із звернення до органу Держпродспоживслужби.