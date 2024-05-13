Штраф за шум в квартире. Сколько придется заплатить, если на вас пожалуются соседи

Как поясняет юрист, закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения" предусматривает защиту украинцев от вредного шума. Согласно этому закону, шум в помещениях не должен превышать уровни, установленные санитарными нормами для соответствующего времени суток.

Допустимый уровень шума

В 2019 году Министерство здравоохранения Украины утвердило нормы, в соответствии с которыми в жилых помещениях допустимый уровень шума должен составлять 40-55 дБА днем (08:00 - 22:00) и 30-45 дБА ночью (22:00 - 08: 00) .

Например, допустимый уровень шума в течение суток:

в офисах - 50 (макс. до 65) дБА.;

для музеев, церкви, залов судебных заседаний - 40 (макс. до 55) дБА;

кафе, столовых, баров, ресторанов, спортивных залов, бассейнов - 55 (макс. до 70) дБА.

В ночное время (22:00 - 08:00) запрещаются громкое пение и выкрики, использование звуковоспроизводящей аппаратурой и других источников бытового шума, проведение салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств.

Проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21:00 до 08:00, а в праздничные и нерабочие дни - круглосуточно.

Владелец или арендатор помещений, в которых предусматривается проведение ремонтных работ, обязан сообщить жильцам близлежащих квартир о начале указанных работ. По согласию жильцов всех близлежащих квартир ремонтные и строительные работы могут проводиться также в праздничные и нерабочие дни. Шум, образующийся при проведении строительных работ, не должен превышать санитарные нормы круглосуточно.

"Следует обратить внимание, что существует коррекция к допустимым уровням шума. Если источник шума: разговоры, пение, крики (в том числе на спортивных площадках и спортивных сооружениях), музыка, биогенные шумы на площадках для выгула собак или другие шумы биогенного происхождения, то применяется коррекция -5 дБА", - объясняет Братковский.

Штрафы за шум

За нарушение требований по защите населения от вредного воздействия шума статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрена ответственность: предупреждение или штраф от 85 до 255 грн и штраф для должностных лиц и граждан - субъектов хозяйственной деятельности - от 255 до 510 грн.

Для того чтобы привлечь нарушителя к ответственности, нужно вызвать полицию, поскольку именно на нее возложена обязанность составлять протоколы об административном правонарушении. После этого этот протокол должен быть передан в административную комиссию при исполкоме органа местного самоуправления или при ее отсутствии непосредственно в исполком. К примеру, в Киеве действует Управление обеспечения деятельности административной комиссии, которое в 2023 году рассмотрело 3752 протоколов по различным административным правонарушениям и наложило взысканий на сумму 5 111 041 гривен.

В случае если нарушитель после привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 182 КУоАП в течение года снова совершит аналогичное правонарушение, новый протокол об административном правонарушении уже будет передан полицией на рассмотрение в местный общий суд.

За повторность предусмотрена усиленная ответственность: штраф на граждан от 255 грн до 510 грн с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины. Кроме того, если суд вынесет постановление о привлечении лица к административной ответственности, нарушитель должен уплатить еще судебный сбор в размере 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2024 году это 605,60 грн).

Как штрафуют за шум в Украине

В судебном реестре есть ряд дел в отношении лиц, нарушающих установленные нормы по шуму в квартирах. В частности, во Львове суд оштрафовал нарушителя на 510 гривен и взыскал судебный сбор за то, что он в два часа ночи громко слушал музыку и кричал в квартире, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, чем создал неудобства всем жителям подъезда и нарушил покой граждан.

Подобный случай описывается и в Киеве - на этот раз суд оштрафовал нарушителя на сумму 255 гривен за громкую музыку в квартире после полуночи. Еще один киевлянин получил штраф в 425 гривен с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры за громкую музыку в квартире после 23:00.