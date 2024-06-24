Штраф, позбавлення прав чи вилучення авто: яке покарання "світить" п'яному водію

Керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння передбачає серйозне покарання для водія. У ряді випадків за це порушення можуть вилучити авто і навіть позбавити прав строком до 10 років.

РБК-Україна розпитало адвоката і магістра права Євгена Буліменко про те, як покарають водія за алкогольне сп'яніння за кермом.

Яке покарання за їзду на автомобілі у стані сп’яніння

Стаття 130 Адміністративного кодексу України визначає, яким буде покарання для водія, якщо він керуватиме транспортним засобом у стані сп'яніння.

"Якщо водій за кермом перебував у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, то йому загрожує штраф в розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортним засобом строком на один рік", - пояснює юрист.

Таку ж суму доведеться заплати водію, якщо він передав керування транспортним засобом особі, яка в стані сп’яніння чи під впливом лікарських препаратів, що погіршують швидкість реакції.

"Для інших осіб (тобто тих, яким водій передав керування транспортним засобом і які перебували у стані сп’яніння) передбачена відповідальність також у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн", - говорить Буліменко.

Як покарають водія за повторне порушення протягом року

За повторне вчинення будь-якого із зазначених вище порушень протягом року передбачена така відповідальність:

для водіїв - накладання штрафу в розмірі 34 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого

для інших осіб - штраф в розмірі 34 тис. грн з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого

Якщо людина двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, то передбачена наступна відповідальність: