Штраф, позбавлення прав чи вилучення авто: яке покарання "світить" п'яному водію
Керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння передбачає серйозне покарання для водія. У ряді випадків за це порушення можуть вилучити авто і навіть позбавити прав строком до 10 років.
РБК-Україна розпитало адвоката і магістра права Євгена Буліменко про те, як покарають водія за алкогольне сп'яніння за кермом.
Яке покарання за їзду на автомобілі у стані сп’яніння
Стаття 130 Адміністративного кодексу України визначає, яким буде покарання для водія, якщо він керуватиме транспортним засобом у стані сп'яніння.
"Якщо водій за кермом перебував у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, то йому загрожує штраф в розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортним засобом строком на один рік", - пояснює юрист.
Таку ж суму доведеться заплати водію, якщо він передав керування транспортним засобом особі, яка в стані сп’яніння чи під впливом лікарських препаратів, що погіршують швидкість реакції.
"Для інших осіб (тобто тих, яким водій передав керування транспортним засобом і які перебували у стані сп’яніння) передбачена відповідальність також у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн", - говорить Буліменко.
Як покарають водія за повторне порушення протягом року
За повторне вчинення будь-якого із зазначених вище порушень протягом року передбачена така відповідальність:
- для водіїв - накладання штрафу в розмірі 34 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого
- для інших осіб - штраф в розмірі 34 тис. грн з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого
Якщо людина двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, то передбачена наступна відповідальність:
- для водіїв - штраф в розмірі 51 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника
- для інших осіб - у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк 15 діб з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника
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