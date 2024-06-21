Штрафи за "підрізання" на дорогах: яку суму доведеться заплатити водію за це порушення

Одним із найпоширеніших порушень на дорогах є так зване "підрізання", тобто неправильний обгін інших учасників руху. Якщо таке порушення спричинить аварійну ситуацію, то на водія чекає серйозне покарання.

РБК-Україна розповідає, яка відповідальність передбачена за "підрізання" на дорогах.

Яке покарання можуть дати за "підрізання" на дорогах

Стаття 122 (частина 5) визначає, яке покарання передбачено водіям за порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, якщо це створило аварійну обстановку на дорогах. А саме, якщо водії своїми діями змусили інших учасників:

дорожнього руху різко змінити швидкість

напрямок руху

вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян

Дані дії та їх наслідки мають бути підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами.

За це порушення можуть призначити штраф у розмірі 85 неоподатковуваних мінімумів доходів (1445 грн) або навіть позбавити права керування транспортними засобами на строк від 6 до 12 місяців.

Які дії водія можуть спричинити аварійну ситуацію на дорозі

Варто зазначити, що таке ж покарання можуть призначити не лише за "підрізання" на дорогах, а й у наступних випадках, якщо вони спричинили аварійну ситуацію: