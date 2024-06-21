Штрафи за "підрізання" на дорогах: яку суму доведеться заплатити водію за це порушення
Одним із найпоширеніших порушень на дорогах є так зване "підрізання", тобто неправильний обгін інших учасників руху. Якщо таке порушення спричинить аварійну ситуацію, то на водія чекає серйозне покарання.
РБК-Україна розповідає, яка відповідальність передбачена за "підрізання" на дорогах.
Яке покарання можуть дати за "підрізання" на дорогах
Стаття 122 (частина 5) визначає, яке покарання передбачено водіям за порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, якщо це створило аварійну обстановку на дорогах. А саме, якщо водії своїми діями змусили інших учасників:
- дорожнього руху різко змінити швидкість
- напрямок руху
- вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян
Дані дії та їх наслідки мають бути підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами.
За це порушення можуть призначити штраф у розмірі 85 неоподатковуваних мінімумів доходів (1445 грн) або навіть позбавити права керування транспортними засобами на строк від 6 до 12 місяців.
Які дії водія можуть спричинити аварійну ситуацію на дорозі
Варто зазначити, що таке ж покарання можуть призначити не лише за "підрізання" на дорогах, а й у наступних випадках, якщо вони спричинили аварійну ситуацію:
- перевищення швидкості на 20 км
- порушення правил перевезення вантажів
- буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів
- ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах
- порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування
- проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника
- порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу
- ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями
- ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів
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Під час підготовки публікації використали матеріали: Кодекс України про адміністративні правопорушення.
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