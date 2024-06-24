Штраф, лишение прав или изъятие авто: какое наказание "светит" пьяному водителю

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривает серьезное наказание для водителя. В ряде случаев за это нарушение могут изъять авто и даже лишить прав сроком до 10 лет.

РБК-Украина расспросила адвоката и магистра права Евгения Булименко о том, как накажут водителя за алкогольное опьянение за рулем.

Какое наказание за езду на автомобиле в состоянии опьянения

Статья 130 Административного кодекса Украины определяет, каким будет наказание для водителя, если он будет управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

"Если водитель за рулем находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, ему грозит штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортным средством сроком на один год", - объясняет юрист.

Такую же сумму придется заплатить водителю, если он передал управление транспортным средством лицу, которое в состоянии опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, ухудшающих скорость реакции.

"Для других лиц (т. е. тех, которым водитель передал управление транспортным средством, и которые находятся в состоянии опьянения) предусмотрена ответственность также в виде штрафа в размере 17 тыс. грн", - говорит Булименко.

Как накажут водителя за повторное нарушение в течение года

За повторное совершение любого из вышеуказанных нарушений в течение года предусмотрена следующая ответственность:

для водителей - наложения штрафа в размере 34 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года и с оплатным изъятием транспортного средства или без такого, или административный арест на 10 суток с лишением права управления транспортными средствами на 3 года и с оплатным изъятием транспортного средства или без такового

для других лиц - штраф в размере 34 тыс. грн с оплатным изъятием транспортного средства или без такого или административный арест сроком на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такового

Если человек дважды за год подвергался административному взысканию за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то предусмотрена следующая ответственность: