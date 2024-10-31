Штраф понад 25 тисяч. Українцям нагадали про важливу заборону на воді

Керувати річковими суднами (човнами, катерами тощо) у стані алкогольного сп'яніння в Україні заборонено. Крім того, водії таких транспортних засобів повинні мати відповідні права.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Черкаської області у Facebook.
Згідно з частиною 6 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), керування річковими суднами у стані алкогольного сп'яніння особами без права на керування може каратись:
"Такого керманича ми виявили цими вихідними, патрулюючи річку Дніпро в межах села Свидівок, що на Черкащині", - розповіли правоохоронці.
Уточнюється, що спілкуючись із судноводієм, патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на приладі Drager (для визначення рівня сп'яніння), із чим він погодився. Результат показав 1,41 проміле.
У результаті на чоловіка:
Зазначимо, що порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами тягне за собою (згідно зі статтею 117 КУпАП):
Тим часом повторне впродовж року вчинення такого порушення (якщо раніше особу вже було піддано адміністративному стягненню) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень).
У поліції додали, що чоловік порушив ще одну заборону - на навігацію для маломірних моторних суден на водоймах Черкаської області (введену з 30 червня 2022 року).
"Пам'ятайте, що безпека залежить від кожного з нас. Пам'ятайте це та бережіть себе", - підсумували правоохоронці.
Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону на вилов форелі у водоймах карпатського регіону України (в межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей).
За вилов струмкової форелі або пструга (інша назва цього виду форелі) під час заборони передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.
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