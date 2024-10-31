Штраф понад 25 тисяч. Українцям нагадали про важливу заборону на воді

Керувати річковими суднами (човнами, катерами тощо) у стані алкогольного сп'яніння в Україні заборонено. Крім того, водії таких транспортних засобів повинні мати відповідні права.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Черкаської області у Facebook.

За що саме та як можуть покарати водіїв суден на воді

Згідно з частиною 6 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), керування річковими суднами у стані алкогольного сп'яніння особами без права на керування може каратись:

або штрафом у розмірі 25 500 гривень

або адміністративним арештом на термін від 10 до 15 діб

"Такого керманича ми виявили цими вихідними, патрулюючи річку Дніпро в межах села Свидівок, що на Черкащині", - розповіли правоохоронці.

Уточнюється, що спілкуючись із судноводієм, патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на приладі Drager (для визначення рівня сп'яніння), із чим він погодився. Результат показав 1,41 проміле.

У результаті на чоловіка:

склали протокол за ч. 6 ст. 130 КУпАП (Керування річковими суднами в стані алкогольного сп’яніння особами без права на керування такими суднами)

(Керування річковими суднами в стані алкогольного сп’яніння особами без права на керування такими суднами) винесли постанову за ч. 2 ст. 117 КУпАП (Повторне порушення правил користування річковими й маломірними суднами впродовж року)

Зазначимо, що порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами тягне за собою (згідно зі статтею 117 КУпАП):

або попередження

або накладення штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 гривень)

Тим часом повторне впродовж року вчинення такого порушення (якщо раніше особу вже було піддано адміністративному стягненню) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень).

У поліції додали, що чоловік порушив ще одну заборону - на навігацію для маломірних моторних суден на водоймах Черкаської області (введену з 30 червня 2022 року).

"Пам'ятайте, що безпека залежить від кожного з нас. Пам'ятайте це та бережіть себе", - підсумували правоохоронці.

Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)